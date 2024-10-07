СБУ відкрило справу на режисера фільму "Русские на войне"

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження проти режисерки пропагандистського фільму "Русские на войне" Анастасії Трофімової﻿. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомляє Ділова столиця.

"Трофимова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям. Трофимова проживає в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків Канади… Служба безпеки розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії)" , — зазначив нардеп.

Нагадаємо, пропагандистську стрічку "Росіяни на війні" показали на Венеційському кінофестивалі.

"Фільм поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України. Це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх. Фільм також просуває ідею, що ця війна є "конфліктом двох братніх народів", і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним" , — заявили в Міністерстві культури та включили Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

На міжнародному кінофестивалі в Торонто провели обмежений показ стрічки "Росіяни на війні" попри обурення українців.