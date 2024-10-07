СБУ открыло дело на режиссера фильма "Русские на войне"

Служба безопасности открыла уголовное производство против режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой﻿. Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин, сообщает Деловая столица.

"Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемки и выпустила фильм, в котором российских окупантов подают с человеческим лицом. Трофимова проживает в Канаде и сняла материал за средства налогоплательщиков Канады… Служба безопасности начала досудебное расследование по уголовному производству по признакам ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание правомерной российской агрессии)" , — отметил нардеп.

Напомним, пропагандистскую ленту "Россияне на войне" показали на Венецианском кинофестивале.

"Фильм распространяет российскую пропаганду и демонстрирует неприемлемую нейтральность в отношении войны России против Украины. Это пропагандистское кино не уделяет должного внимания зверствам, совершенным Россией во время вторжения, и не признает их. Фильм также продвигает идею, что эта война является "конфликтом двух братских народов", и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо" , — заявили в Министерстве культуры и включили Трофимову в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

На международном кинофестивале в Торонто провели ограниченный показ фильма "Русские на войне", несмотря на возмущение украинцев.