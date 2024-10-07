СБУ открыло дело на режиссера фильма "Русские на войне"
Служба безопасности открыла уголовное производство против режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой. Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин, сообщает Деловая столица.
"Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемки и выпустила фильм, в котором российских окупантов подают с человеческим лицом. Трофимова проживает в Канаде и сняла материал за средства налогоплательщиков Канады… Служба безопасности начала досудебное расследование по уголовному производству по признакам ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание правомерной российской агрессии)", — отметил нардеп.
Напомним, пропагандистскую ленту "Россияне на войне" показали на Венецианском кинофестивале.
"Фильм распространяет российскую пропаганду и демонстрирует неприемлемую нейтральность в отношении войны России против Украины. Это пропагандистское кино не уделяет должного внимания зверствам, совершенным Россией во время вторжения, и не признает их. Фильм также продвигает идею, что эта война является "конфликтом двух братских народов", и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо", — заявили в Министерстве культуры и включили Трофимову в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
На международном кинофестивале в Торонто провели ограниченный показ фильма "Русские на войне", несмотря на возмущение украинцев.