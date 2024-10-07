У Росії заарештували Z-блогера Гузенка

Суд у місті Новопавловськ Ставропольського краю Росії заарештував російського воєнкора та пропагандиста Єгора Гузенка (Тринадцятого). З посиланням на російське ЗМІ Медиазона, повідомляє Новое время.

Зазначається, що його «затримали у справі про застосування насильства до силовика».

5 жовтня пропагандиста затримали у Новопавлівську. Гузенко заявляв, що «вперше приїхав додому, і ось так його зустріло рідне місто».

Згідно з інформацією Telegram-каналу Mash, затримання сталося після того, як Гузенко почав конфліктувати з поліцейськими через зауваження щодо маски на обличчі.

9 вересня Гузенко виклав відео, де критикував не тільки російське військове командування та силовиків, а й самого диктатора Володимира Путіна.