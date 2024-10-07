В России арестовали Z-блогера Гузенко

Суд в городе Новопавловск Ставропольского края России арестовал российского военкора и пропагандиста Егора Гузенко (Тринадцатого). Со ссылкой на российское СМИ Медиазона, сообщает Новое время.

Отмечается, что его «задержали по делу о применении насилия к силовику».

5 октября пропагандиста задержали в Новопавловске. Гузенко заявлял, что «впервые приехал домой, и вот так его встретил родной город».

Согласно информации Telegram-канала Mash, задержание произошло после того, как Гузенко начал конфликтовать с полицейскими из-за замечания по поводу маски на лице.

9 сентября Гузенко выложил видео, где критиковал не только российское военное командование и силовиков, но и самого диктатора Владимира Путина.