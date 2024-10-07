У резиденції Путіна знесли будівлю, бо він боїться українських дронів - росЗМІ

У резиденції очільника Кремля Володимира Путіна в Сочі знесли головну будівлю, адже він нібито став боятися відвідувати цей курорт після атак українських дронів.﻿﻿ З посиланням на розслідування російського видання "Проект", повідомляє Українська правда.

"Бочаров ручей" виконує функції офіційної резиденції Путіна з 1991 року. За даними журналістів, знесення будівлі в резиденції завершилося в березні. Зараз на її місці котлован, навколо якого працює будівельна техніка.

Водночас 6 березня 2024 року в сочинську резиденцію приїжджав глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Зустріч із ним Путін проводив в іншій будівлі, яка називається "Бочаров ручей-2".

Як пишуть автори "Проекту", Путін не був у Сочі та сусідніх містах уже сім місяців. Це рекорд як мінімум за останні 10 років. Зокрема цьогоріч, за даними розслідувачів, лідер Кремля порушив свою давню традицію – зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї ймовірної коханки Аліни Кабаєвої.

Головною причиною таких змін в медіа називають страх після того, як українські дрони кілька разів атакували місто і пошкодили вертолітний майданчик аеропорту.

Раніше розслідувачі розповідали, що за Путіним закріплені 4 резиденції – Кремль, Ново-Огарьово, "Бочаров ручей" і Валдай (Новгородська область).

У 2023 році "Проект" писав, що для Путіна побудували секретну залізницю і мережу станцій до його резиденцій.