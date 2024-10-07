В резиденции Путина снесли здание, потому что он боится украинских дронов - росСМИ
В резиденции главы Кремля Владимира Путина в Сочи снесли главное здание, ведь он якобы стал бояться посещать этот курорт после атак украинских дронов. Со ссылкой на расследование российского издания "Проект", сообщает Украинская правда.
"Бочаров ручей" выполняет функции официальной резиденции Путина с 1991 года. По данным журналистов, снос здания в резиденции завершился в марте. Сейчас на его месте котлован, вокруг которого работает строительная техника.
При этом 6 марта 2024 года в сочинскую резиденцию приезжал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Встречу с ним Путин проводил в другом здании, которое называется "Бочаров ручей-2".
Как пишут авторы "Проекта", Путин не был в Сочи и соседних городах уже семь месяцев. Это рекорд как минимум за последние 10 лет. В частности в этом году, по данным расследователей, лидер Кремля нарушил свою давнюю традицию - встречать на черноморском побережье день рождения своей вероятной любовницы Алины Кабаевой.
Главной причиной таких изменений в медиа называют страх после того, как украинские дроны несколько раз атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта.
Ранее расследователи рассказывали, что за Путиным закреплены 4 резиденции - Кремль, Ново-Огарево, "Бочаров ручей" и Валдай (Новгородская область).
В 2023 году "Проект" писал, что для Путина построили секретную железную дорогу и сеть станций к его резиденциям.