В резиденции Путина снесли здание, потому что он боится украинских дронов - росСМИ

В резиденции главы Кремля Владимира Путина в Сочи снесли главное здание, ведь он якобы стал бояться посещать этот курорт после атак украинских дронов.﻿﻿ Со ссылкой на расследование российского издания "Проект", сообщает Украинская правда.

"Бочаров ручей" выполняет функции официальной резиденции Путина с 1991 года. По данным журналистов, снос здания в резиденции завершился в марте. Сейчас на его месте котлован, вокруг которого работает строительная техника.

При этом 6 марта 2024 года в сочинскую резиденцию приезжал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Встречу с ним Путин проводил в другом здании, которое называется "Бочаров ручей-2".

Как пишут авторы "Проекта", Путин не был в Сочи и соседних городах уже семь месяцев. Это рекорд как минимум за последние 10 лет. В частности в этом году, по данным расследователей, лидер Кремля нарушил свою давнюю традицию - встречать на черноморском побережье день рождения своей вероятной любовницы Алины Кабаевой.

Главной причиной таких изменений в медиа называют страх после того, как украинские дроны несколько раз атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта.

Ранее расследователи рассказывали, что за Путиным закреплены 4 резиденции - Кремль, Ново-Огарево, "Бочаров ручей" и Валдай (Новгородская область).

В 2023 году "Проект" писал, что для Путина построили секретную железную дорогу и сеть станций к его резиденциям.