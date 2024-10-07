Україна отримала 18 аварійно-рятувальних підйомників від Данії

Данське агентство з надзвичайних ситуацій передало Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників в рамках своєї допомоги у сфері цивільного захисту.﻿﻿ З посиланням на Данську службу надзвичайних ситуацій, повідомляє Європейська правда.

З червня по жовтень Данія передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 45-метрові рятувальні підйомники загальною вартістю 130 мільйонів данських крон, остання партія прибула минулого тижня.

Підйомники будуть використовуватися для порятунку людей з будівель після вибухів та гасіння пожеж у висотних будівлях, зазначила Данська служба надзвичайних ситуацій.