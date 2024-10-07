Украина получила около двадцати аварийно-спасательных подъемников от Дании

Датское агентство по чрезвычайным ситуациям передало Украине 18 аварийно-спасательных подъемников в рамках своей помощи в сфере гражданской защиты.﻿﻿ Со ссылкой на Датскую службу чрезвычайных ситуаций, сообщает Европейская правда.

С июня по октябрь Дания передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 45-метровые спасательные подъемники общей стоимостью 130 миллионов датских крон, последняя партия прибыла на прошлой неделе.

Подъемники будут использоваться для спасения людей из зданий после взрывов и тушения пожаров в высотных зданиях, отметила Датская служба чрезвычайных ситуаций.