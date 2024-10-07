Шмигаль розповів про підсумки зустрічі з Фіцо, підписано чотири документи

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина 7 жовтня підписали загалом чотири документи. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Європейська правда.

Уряди України і Словаччини уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано ключові напрямки взаємодії: посилення політичного діалогу, побудова добросусідських відносин і підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.

Також у документі засвідчується прогрес у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора між країнами, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури.

Другим підписаним докуметом став протокол про реадмісію, яким вдосконалюється алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.

Третій документ – меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини.

"Ідеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів і вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності" , – зазначив Денис Шмигаль.

Четвертим документом став меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України після зустрічі заявив про плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.

Також Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині.

Крім того, стало відомо, що Словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.