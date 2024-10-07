Шмыгаль рассказал об итогах встречи с Фицо, подписаны четыре документа

По итогам межправительственных консультаций Украина и Словакия 7 октября подписали четыре документа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Европейская правда.

Правительства Украины и Словакии заключили совместную декларацию, в которой зафиксированы ключевые векторы взаимодействия: усиление политического диалога, построение добрососедских отношений и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также в документе подчеркивают прогресс в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора между странами, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры.

Вторым подписанным докуметом стал протокол о реадмиссии, которым совершенствуется алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения.

Третий документ – меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии.

"Речь идет о дорожной карте сотрудничества. Она предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности" , – отметил Денис Шмыгаль.

Четвертым документом стал меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами.

Напомним, премьер-министр Украины после встречи заявил о планах по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену.

Также Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов 155-мм калибра в Словакии.

Кроме того, стало известно, что Словакия выделила 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.