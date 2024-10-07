У ЄС вигадали, як обійти вето Угорщини на 6 млрд євро для України - Bloomberg

Євросоюз обговорює варіанти обходу вето Угорщини на рішення профінансувати військову допомогу Україні на суму понад 6 млрд євро. Один спосіб вже знайшли. З посиланням на Bloomberg, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як розповіли джерела видання, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Таке рішення дозволило б спрямовувати кошти з фонду на основі згоди вкладників, а не за умови консенсусу всіх країн-членів.

Поки що неясно, чи отримає така ініціатива підтримку, оскільки багато рішень ЄС потребують консенсусу.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що посли ЄС проведуть зустріч у вівторок, щоб обговорити деталі такого плану.

Нагадаємо, Угорщина вже кілька місяців блокує фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру.

Це нібито пов'язано з побоюванням Будапешта, що кошти, які він вніс до фонду, будуть витрачені на військову допомогу Україні.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що поки Україна не відновить транзит російської нафти "Лукойл", його країна продовжить блокувати рішення про 6,5 млрд євро.