В ЕС придумали, как обойти вето Венгрии на 6 млрд евро для Украины - Bloomberg

Евросоюз обсуждает варианты обхода вето Венгрии на решение профинансировать военную помощь Украине на сумму более 6 млрд евро. Один способ уже нашли. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как рассказали источники издания, Европейская служба внешних дел рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Такое решение позволило бы направлять средства из фонда на основе согласия вкладчиков, а не при условии консенсуса всех стран-членов.

Пока неясно, получит ли такая инициатива поддержку, поскольку многие решения ЕС требуют консенсуса.

Собеседники Bloomberg уточняют, что послы ЕС проведут встречу во вторник, чтобы обсудить детали такого плана.

Напомним, Венгрия уже несколько месяцев блокирует финансирование военной помощи Украине на 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

Это якобы связано с опасением Будапешта, что средства, которые он внес в фонд, будут потрачены на военную помощь Украине.

При этом недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Украина не возобновит транзит российской нефти "Лукойл", его страна продолжит блокировать решение о 6,5 млрд евро.