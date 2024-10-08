ООН: Минулий рік став найпосушливішим за останні десятиліття

2023 рік став найсухішим за останні тридцять років для річок у всьому світі, рекордно висока температура викликала пересихання водних потоків і затяжні посухи в деяких регіонах, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить доповідь метеорологічного агентства ООН із посиланням на The Washington Post.

Дослідники звітують, що льодовики, які постачають воду рікам у багатьох країнах, за останні п’ять десятиліть зазнали найбільшої втрати маси. За даними ООН, танення льоду може суттєво загрожувати тривалій водній стабільності для мільйонів людей по всьому світу.

Генеральний секретар агенства Селеста Сауло зазначила, що підвищення температури частково сприяло тому, що гідрологічний кругообіг став "більш нестабільним і непередбачуваним", що може призвести до "надмірної або недостатньої кількості води" внаслідок посух і повеней.

Близько 3,6 млрд людей стикаються з обмеженим доступом до води хоча б один місяць на рік, зазначають в ООН, до 2050 року ця цифра може зрости до 5 млрд. Водночас 70% усієї води, яку люди отримують з гідрологічних систем, використовується в сільському господарстві.

У звіті також зазначено, що південь США, Центральна Америка, а також країни Південної Америки, зокрема Аргентина, Бразилія, Перу і Уругвай, зіткнулися з масовими посухами і "найнижчими зафіксованими рівнями води в Амазонії та в озері Тітікака" на кордоні між Перу і Болівією. Рівень води в басейні річки Міссісіпі також досяг рекордно низьких показників.

2023 рік виявився найспекотнішим в історії спостережень, а літо стало найгарячішим літом, що є попереджувальним сигналом про можливе встановлення нового річного рекорду у 2024 році.

"За останні 33 роки спостережень у нас ніколи не було такої великої території по всьому світу, яка перебувала б у таких посушливих умовах" , – сказав директор департаменту гідрології, водних ресурсів та кріосфери WMO Стефан Уленбрук.

Як повiдомлялось, 21 липня цього року був визнаний найспекотнішим днем у світі за всю історію кліматичних спостережень.