ООН: Минувший год стал самым засушливым за последние десятилетия

2023 стал самым сухим за последние тридцать лет для рек во всем мире, рекордно высокая температура вызвала пересыхание водных потоков и затяжные засухи в некоторых регионах, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует доклад метеорологического агентства ООН со ссылкой The Washington Post.

Исследователи отчитываются, что ледники, которые поставляют воду рекам во многих странах, за последние пять десятилетий испытали наибольшую потерю массы. По данным ООН, таяние льда может существенно угрожать длительной водной стабильности для миллионов людей по всему миру.

Генеральный секретарь агентства Селеста Сауло отметила, что повышение температуры частично способствовало тому, что гидрологический круговорот стал "более нестабильным и непредсказуемым", что может привести к "чрезмерному или недостаточному количеству воды" в результате засух и наводнений.

Около 3,6 млрд людей сталкиваются с ограниченным доступом к воде хотя бы один месяц в году, отмечают в ООН, к 2050 году эта цифра может вырасти до 5 млрд. При этом 70% всей воды, которую люди получают из гидрологических систем, используется в сельском хозяйстве.

В отчете также указано, что юг США, Центральная Америка, а также страны Южной Америки, в частности Аргентина, Бразилия, Перу и Уругвай, столкнулись с массовыми засухами и "самыми низкими зафиксированными уровнями воды в Амазонии и в озере Титикака" на границе между Перу и Боливией. Уровень воды в бассейне реки Миссисипи также достиг рекордно низких показателей.

2023 год оказался самым жарким в истории наблюдений, а лето стало самым горячим летом, что является предупредительным сигналом о возможном установлении нового годового рекорда в 2024 году.

"За последние 33 года наблюдений у нас никогда не было такой большой территории по всему миру, которая находилась бы в таких засушливых условиях" , — сказал директор департамента гидрологии, водных ресурсов и криосферы WMO Стефан Уленбрук.

Как сообщалось, 21 июля этого года был признан самым жарким днем в мире за всю историю климатических наблюдений.