У Києві та області повітряна тривога через невстановлені безпілотники

У столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу через активність безпілотників невстановленого типу, повідомляє Українська правда.

"Київська область повітряна тривога! Спостерігається активність БпЛА невизначеного типу. Можлива робота ППО" , – повідомили у Повітряних силах.

За кілька хвилин повітряну тривогу оголосили і в столиці.