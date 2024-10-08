У Києві та області повітряна тривога через невстановлені безпілотники
У столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу через активність безпілотників невстановленого типу, повідомляє Українська правда.
"Київська область повітряна тривога! Спостерігається активність БпЛА невизначеного типу. Можлива робота ППО", – повідомили у Повітряних силах.
За кілька хвилин повітряну тривогу оголосили і в столиці.
"Повітряна тривога в Києві. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – наголосили у Повітряних силах.