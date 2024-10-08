В Киеве и области воздушная тревога из-за неустановленных беспилотников

В столице и Киевской области объявили воздушную тревогу из-за активности беспилотников неустановленного типа, сообщает Украинская правда.

"Киевская область воздушная тревога! Наблюдается активность БпЛА неопределенного типа. Возможна работа ПВО" , – сообщили Воздушные силы ВСУ.

Через несколько минут воздушную тревогу объявили и в столице.