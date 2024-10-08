В Киеве и области воздушная тревога из-за неустановленных беспилотников
В столице и Киевской области объявили воздушную тревогу из-за активности беспилотников неустановленного типа, сообщает Украинская правда.
"Киевская область воздушная тревога! Наблюдается активность БпЛА неопределенного типа. Возможна работа ПВО", – сообщили Воздушные силы ВСУ.
Через несколько минут воздушную тревогу объявили и в столице.
"Воздушная тревога в Киеве. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отметили в Воздушных силах.