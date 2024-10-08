Повітряні сили: ППО збила 18 "Шахедів", ще один – повернувся в Росію

У ніч на 8 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та балістичними ракетами "Іскандер-М". Сили протиповітряної оборони збили 18 "Шахедів", ще один – повернувся в Росію.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 19 безпілотників Shahed (запустили з Приморсько-Ахтарська, РФ) та дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму