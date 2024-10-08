Повітряні сили: ППО збила 18 "Шахедів", ще один – повернувся в Росію
У ніч на 8 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та балістичними ракетами "Іскандер-М". Сили протиповітряної оборони збили 18 "Шахедів", ще один – повернувся в Росію.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни застосували 19 безпілотників Shahed (запустили з Приморсько-Ахтарська, РФ) та дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму
"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію", – йдеться в повідомленні.