Воздушные силы: ПВО сбила 18 "Шахедов", еще один – вернулся в Россию

В ночь на 8 октября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и баллистическими ракетами "Искандер-М". Силы противовоздушной обороны сбили 18 "Шахедов", еще один вернулся в Россию.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 19 беспилотников Shahed (запустили из Приморско-Ахтарска, РФ) и две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма.