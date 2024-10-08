Воздушные силы: ПВО сбила 18 "Шахедов", еще один – вернулся в Россию
В ночь на 8 октября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и баллистическими ракетами "Искандер-М". Силы противовоздушной обороны сбили 18 "Шахедов", еще один вернулся в Россию.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности россияне применили 19 беспилотников Shahed (запустили из Приморско-Ахтарска, РФ) и две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
"В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БПЛА вернулся в Россию", – говорится в сообщении.