У РФ мерами та губернаторами стануть 50 військових, що були на війні з Україною – ISW

Кремль прагне значно збільшити кількість своїх військових, які воювали в Україні, на керівних посадах в російських місцевих і регіональних органах влади. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські видання повідомили 7 жовтня з посиланням на поінформовані джерела, що заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко пообіцяв очільнику Росії Володимиру Путіну, що щонайменше 50 російських ветеранів війни в Україні стануть мерами та губернаторами регіонів у рамках програми реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.

"Російська регіональна влада продовжує суттєво збільшувати одноразові виплати російським військовослужбовцям-контрактникам, щоб фінансово стимулювати набір на службу за контрактом для підтримки зусиль з криптомобілізації" , – йдеться у звіті.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив 7 жовтня, що одноразові виплати російським військовим добровольцям і контрактникам зростуть до трьох мільйонів рублів (близько 31 103 доларів США) до 31 грудня.

Російська регіональна влада значно збільшує ці одноразові виплати російським контрактникам, оскільки Кремль продовжує робити ставку на добровільний призов, щоб уникнути потенційної майбутньої хвилі часткової мобілізації".