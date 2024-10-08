В РФ мэрами и губернаторами станут 50 военных, которые были на войне с Украиной – ISW

Кремль стремится значительно увеличить количество своих военных, которые воевали в Украине, на руководящих должностях в российских местных и региональных органах власти. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские издания сообщили 7 октября со ссылкой на информированные источники, что заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко пообещал главе России Владимиру Путину, что не менее 50 российских ветеранов войны в Украине станут мэрами и губернаторами регионов в рамках программы реинтеграции ветеранов "Время героев" до 2026 года.

"Российские региональные власти продолжают существенно увеличивать единовременные выплаты российским военнослужащим-контрактникам, чтобы финансово стимулировать набор на службу по контракту для поддержки усилий по криптомобилизации" , – отмечает ISW.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 7 октября, что единовременные выплаты российским военным добровольцам и контрактникам вырастут до трех миллионов рублей (около 31 103 долларов США) до 31 декабря.

Российские региональные власти значительно увеличивают эти единовременные выплаты российским контрактникам, поскольку Кремль продолжает делать ставку на добровольный призыв, чтобы избежать потенциальной будущей волны частичной мобилизации".