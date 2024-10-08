Сирський обговорив з главою армії США реалізацію плану перемоги України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США Чарльзом Брауном. Вони обговорили ключові питання підтримки України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить допис Сирського в Telegram.

Сирський висловив вдячність США за потужну воєнну та політичну допомогу, а також за спільні заходи, спрямовані на розвиток спроможностей українських Сил оборони.

Під час розмови було проаналізовано поточну безпекову ситуацію в Україні та обговорено критичні потреби Збройних Сил у зброї, техніці та боєприпасах.

Окрему увагу було приділено реалізації воєнної складової плану перемоги президента України, а також підготовці до 25-го засідання у форматі “Рамштайн”. Генерал Чарльз Браун підтвердив цілковиту підтримку США та готовність продовжувати практичну допомогу у боротьбі з російським агресором.

План перемоги

Близько місяця тому президент Володимир Зеленський представив план перемоги у війні, який вже було презентовано президенту США Джо Байдену та кандидатам на посаду президента США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів.

Нещодавно Зеленський підтвердив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.

Однак, через секретність документа з'явилися фейки. Зокрема, видання Bild повідомило про нібито "готовність" України до "заморожування" війни, що не відповідає дійсності.

Крім того, Зеленський анонсував розкриття плану перемоги для всіх українців.