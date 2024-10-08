Сырский обсудил с главой армии США реализацию плана победы Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Чарльзом Брауном. Они обсудили ключевые вопросы поддержки Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Сырского в Telegram.

Сырский выразил благодарность США за мощную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, направленные на развитие возможностей украинских Сил обороны.

Во время разговора была проанализирована текущая ситуация с безопасностью в Украине и обсуждены критические потребности Вооруженных Сил в оружии, технике и боеприпасах.

Особое внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины, а также подготовке к 25-му заседанию в формате "Рамштай"». Генерал Чарльз Браун подтвердил полную поддержку США и готовность продолжать практическую помощь в борьбе с российским агрессором.

План победы

Около месяца назад президент Владимир Зеленский представил план победы в войне, который уже был презентован президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост президента США – Камале Харрис и Дональду Трампу во время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

Недавно Зеленский подтвердил, что план победы Украины не отменяет намерение провести саммит мира.

Однако из-за секретности документа появились фейки. В частности, издание Bild сообщило о якобы "готовности" Украины к "замораживанию" войны, что не соответствует действительности.

Кроме того, Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев.