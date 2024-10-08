Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року

Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000, які перед передачею буде оснащено новим обладнанням. Модернізовані Mirage 2000 будуть готові до відправки до України у першій половині 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Sud Ouest.

За його словами, операція з переобладнання проводитиметься на базі Казо у Жиронді.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів та механіків, яка триває в Нансі" , - зазначив міністр.

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