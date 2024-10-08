Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые перед передачей будут оснащены новым оборудованием. Модернизированные Mirage 2000 будут готовы к отправке в Украину в первой половине 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Sud Ouest.

По его словам, операция по переоборудованию будет проводиться на базе Казо в Жиронде.

"Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нанси", - отметил министр.

Истребитель Mirage 2000

Mirage 2000 – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Разработанный компанией Dassault в 1970-х годах, этот самолет стал одним из самых успешных проектов в истории французской авиационной промышленности.

Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

Mirage 2000 был создан как ответ на появление новых поколений советских истребителей. Его первый полет состоялся в 1978 году, а серийное производство началось в начале 1980-х. С тех пор Mirage 2000 принимал участие в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность и надежность.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение передать Украине современные многоцелевые истребители Mirage 2000 летом 2024 года. Хотя точные детали поставки пока не разглашаются, Воздушные силы Украины выражают уверенность в том, что эти самолеты существенно усилят их боевые возможности.

Как сообщало французское издание SudOuest, часть истребителей Mirage 2000-5 будет модернизирована с целью оптимизации для поражения наземных целей. Предполагается, что самолеты будут адаптированы под применение высокоточных авиабомб AASM.