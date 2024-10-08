Лідери країн БРІКС знову не привітали Путіна з днем народження – ЗМІ

Жоден із лідерів країн БРІКС другий рік поспіль не привітав Володимира Путіна з днем народження. При цьому нинішнього року російський президент отримав найменшу з початку війни в Україні у лютому 2022 року кількість привітань від іноземних глав держав. Зі світових лідерів Путіну зателефонував лише президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, інші обмежилися телеграмами. Про це пише видання "Агентство", яке проаналізувало відповідні повідомлення пресслужби Кремля, повідомляє Deutsche Welle.

У результаті Путіна привітали з 72-річчям вісім закордонних лідерів: президент Нікарагуа Даніель Ортега, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, правитель Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа.

Роком раніше Путіна привітали 10 глав держав – Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Куби, Таджикистану, Туркменістану та Нікарагуа. У 2022 році, коли президенту Росії виповнилося 70 років, вітання надійшли від 14 світових лідерів, серед яких були голова КНР Сі Цзіньпін, голова Держради КНДР Кім Чен Ин і президент ПАР Сіріл Рамафоса.

У 2021 році, до нападу Росії на Україну, Путіна вітали телефоном лідери таких країн, як Ізраїль, Японія, Туреччина, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Також він отримував телеграми від Сі Цзіньпіна та від президента Сербії Олександра Вучича.

Регіональна влада влаштувала акції на честь дня народження Путіна

У Росії на тлі зменшення кількості привітань Путіну у 2024 році на честь його дня народження влада деяких регіонів організувала акції, в ході яких людей збирали на площі та вибудовували у слова та постаті. Так, у Чувашії жителі Цивільська сформували прізвище глави держави перед Центром культурного розвитку, аналогічну акцію організували у місті Артем Приморського краю активісти "Молодої гвардії Єдиної Росії" разом із адміністрацією та студентами. У Самарі понад 100 осіб, включаючи студентів, вишикувалися на прізвище президента, розгорнувши прапор Росії.

До подібних заходів приєднався і Талдом Московської області, де підлітки вишикувалися в напис "Путін". У Ростовській області до акції залучили учнів початкових класів, а в Москві задіяли 5000 осіб, які на ВДНГ сформували напис "З днем народження, президент".

У Санкт-Петербурзі вдалося зібрати близько 2000 осіб, які на Палацовій площі вишикувалися в аналогічний напис. Схожий захід відбувся і в окупованій частині Херсонської області, де мешканці селища Новоолексіївка утворили фігуру серця з літерами прізвища російського президента.