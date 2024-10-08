Грузія зафіксувала сотні спроб обійти міжнародні санкції

На кордоні Грузії цього року зафіксували 318 спроб обходу міжнародних санкцій. Про це Interpressnews розповіли в Службі доходів Міністерства фінансів Грузії, повідомляє Європейська правда.

За їхніми даними, минулого року було зафіксовано 852 випадки спроб обходу санкцій.

Як зазначили у відомстві, у разі виникнення зазначених фактів товар відправляли назад.

Це не стосується випадків, коли під час спроби обійти санкції також виникала кримінальна відповідальність, і справу передавали до відповідної слідчої служби для подальших дій, додали у відомстві.

Нещодавно телеканал Sky News розкрив складну систему, призначену для ввезення автомобілів до Росії з Грузії, незважаючи на те, що їхній імпорт заборонений санкційними режимами Великої Британії та ЄС.

Раніше журналістське розслідування виявило, що дрони, комп'ютерні процесори, GPS-пристрої, карти пам'яті та інші товари подвійного призначення продовжують постачатись до Росії через Грузію, хоча грузинська влада стверджує, що закрила лазівки для обходу західних санкцій.