Грузия зафиксировала сотни попыток обойти международные санкции

На границе Грузии в этом году зафиксировали 318 попыток обхода международных санкций. Об этом Interpressnews рассказали в Службе доходов Министерства финансов Грузии, сообщает Европейская правда.

По их данным, в прошлом году было зафиксировано 852 случая попыток обхода санкций.

Как отметили в ведомстве, в случае возникновения указанных фактов товар отправляли обратно.

Это не касается случаев, когда при попытке обойти санкции также возникала уголовная ответственность, и дело передавали в соответствующую следственную службу для дальнейших действий, добавили в ведомстве.

Недавно телеканал Sky News раскрыл сложную систему, предназначенную для ввоза автомобилей в Россию из Грузии, несмотря на то, что их импорт запрещен санкционными режимами Великобритании и ЕС.

Ранее журналистское расследование выявило, что дроны, компьютерные процессоры, GPS-устройства, карты памяти и другие товары двойного назначения продолжают поставляться в Россию через Грузию, хотя грузинские власти утверждают, что закрыли лазейки для обхода западных санкций.