У Лаврова виступили з черговою заявою щодо ударів України західною зброєю вглиб Росії

У МЗС РФ заявили, що зняття обмежень для України на застосування далекобійної зброї вглиб Росії змінить природу конфлікту, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник глави російського МЗС Олександр Грушко з посиланням на пропагандистську агенцію РІА-Новості.

Так він відповів на запитання, як Москва ставиться до обговорень серед країн НАТО щодо такого дозволу для Києва.

"Позиція Росії щодо цього була вичерпно викладена президентом РФ Володимиром Путіним. Адже очевидно, що українці не можуть самі використовувати таку зброю. Це змінить саму природу конфлікту" , — сказав Грушко.

Як повідомлялось, 25 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії з боку неядерної держави за участю ядерної. Це передбачає зміни у ядерній доктрині РФ.

В Офісі президента назвали ядерні погрози Путіна "останнім аргументом боягузів".

За даними видання The Washington Post, у Кремлі зростає розуміння того, що Захід перестав боятися ядерних загроз.

Глава Постійного комітету Палати громад Канади із закордонних справ та міжнародного розвитку Алі Ехсассі також вважає, що ядерні погрози Володимира Путіна не заслуговують на увагу Заходу.