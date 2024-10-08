В МИД РФ заявили, что снятие ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия вглубь России изменит природу конфликта, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко со ссылкой на пропагандистское агентство РИА-Новости.

Так он ответил на вопрос, как Москва относится к обсуждениям среди стран НАТО такого разрешении для Киева.

"Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта" ,— сказал Грушко.

Как сообщалось, 25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны неядерного государства с участием ядерного. Это предполагает изменения в ядерной доктрине РФ.

В Офисе президента назвали ядерные угрозы Путина "последним аргументом трусов".

По данным издания The Washington Post, в Кремле растет понимание того, что Запад перестал бояться ядерных угроз.

Глава Постоянного комитета Палаты общин Канады по иностранным делам и международному развитию Али Эхсасси также считает, что ядерные угрозы Владимира Путина не заслуживают внимания Запада.