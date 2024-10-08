Внаслідок авіаудару Ізраїлю по Бейруту ліквідований начальник штабу "Хезболли"

Військово-повітряні сили Ізраїлю під час атаки на столицю Лівану Бейрут ліквідували високопоставленого командира "Хезболли", керівника штабу терористичного угрупування Сухайла Хусейна Хусейні. Про це пише dpa, повідомляє Укрінформ.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок вранці заявили, що Хусейні був убитий під час цілеспрямованого удару в понеділок.

Він також був членом Ради Джихаду "Хезболли", вищого військового органу підтримуваної Іраном шиїтської екстремістської організації.

"Хусейні відіграв вирішальну роль у постачанні зброї між Іраном і "Хезболлою" , — йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Він також відповідав за розподіл сучасної зброї серед підрозділів шиїтського угруповання та "за складання бюджету та матеріально-технічне управління найбільш чутливими проєктами "Хезболли". Це включало планування війни та спеціальні операції проти Ізраїлю з Лівану та Сирії.