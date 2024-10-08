В результате авиаудара Израиля по Бейруту ликвидирован начальник штаба "Хезболлы"

Военно-воздушные силы Израиля во время атаки на столицу Ливана Бейрут ликвидировали высокопоставленного командира "Хезболлы", руководителя штаба террористической группировки Сухайла Хусейна Хусейни. Об этом пишет dpa, сообщает Укринформ.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник заявили, что Хусейни был убит во время целенаправленного удара в понедельник.

Он также был членом Совета Джихада "Хезболла", высшего военного органа поддерживаемой Ираном шиитской экстремистской организации.

"Хусейни сыграл решающую роль в поставках оружия между Ираном и "Хезболлой" , - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Он также отвечал за распределение современного оружия среди шиитских подразделений и "за составление бюджета и материально-техническое управление наиболее чувствительными проектами "Хезболлы". Это включало планирование войны и специальные операции против Израиля из Ливана и Сирии.