Росіяни вдарили авіабомбами по Сумщині: загинуло подружжя
Російська авіація вночі 8 жовтня вдарила по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Сумської області, внаслідок чого загинули 2 людей. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Сумщини, повідомляє Українська правда.
За даними слідства, це сталося 8 жовтня близько 4:20.
"Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя – 38-річний чоловік та 35-річна дружина", – йдеться в повідомленні.
У Сумській ОВА повідомили, що вночі та зранку 8 жовтня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
7 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками приватний сектора у Сумах, внаслідок чого травмовані 4 людини, серед яких дитина, спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування.