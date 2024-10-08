Россияне ударили авиабомбами по Сумской области: погибли супруги

Российская авиация ночью 8 октября ударила по гражданской инфраструктуре Есманьской общины Сумской области, в результате чего погибли 2 человека.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении прокуратуры Сумщины, сообщает Украинская правда.

По данным следствия, это произошло 8 октября около 4:20.

"В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги – 38-летний мужчина и 35-летняя жена" , – говорится в сообщении.

В Сумской ОВА сообщили, что ночью и утром 8 октября россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

7 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками частный сектор в Сумах, в результате чего травмированы 4 человека, среди которых ребенок, вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения.