Росіяни у вересні здійснили 250 хіматак проти українських військових

За вересень зафіксовано 250 випадків застосування росіянами проти Сил оборони України спеціальних боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами. Про це йдеться в повідомленні командування Сил підтримки ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

Ворог продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, ідеться в повідомленні.

Поруч із звичайними засобами вогневого ураження росіяни застосовують боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засобів ведення війни.

Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

За вересень 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 250 таких випадків.

З початком широкомасштабного вторгнення Росії підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювали безпосередню фіксацію випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.

З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.

24 вересня поточного року зафіксовано 4228 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, наголосили в командуванні Сил підтримки ЗСУ.