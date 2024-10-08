Россияне в сентябре совершили 250 химатак против украинских военных

За сентябрь зафиксировано 250 случаев применения россиянами против сил обороны Украины специальных боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами. Об этом говорится в сообщении командования Сил поддержки ВСУ, сообщает Укринформ.

Враг продолжает применять против сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, говорится в сообщении.

Наряду с обычными средствами огневого поражения россияне применяют боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны.

Также существует значительная часть боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

За сентябрь 2024 подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВСУ зафиксировали 250 таких случаев.

С началом широкомасштабного вторжения в России подразделения радиационной, химической, биологической разведки осуществляли непосредственную фиксацию случаев применения опасных химических веществ в поле боя.

С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер.

24 сентября текущего года зафиксировано 4228 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, подчеркнули в командовании Сил поддержки ВСУ.