"Укренерго" фіксує зменшення споживання електроенергії через зміну погоди

Завдяки зміні погоди в Україні знижується споживання електроенергії. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 6,5% нижчим, ніж у понеділок. Це пояснюється зміною погодних умов та значно ефективнішою, ніж учора, роботою побутових СЕС" , - йдеться у повідомленні.

Оскільки енергосистема ще відновлюється після масованих російських атак й у вечірні години є дефіцит потужності, "Укренерго" закликає українців за можливості користуватися потужними побутовими приладами із 10:00 до 16:00.

Водночас на сьогодні запланований імпорт електроенергії 8 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 2 199 МВт-годин.