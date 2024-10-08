"Укрэнерго" фиксирует уменьшение потребления электроэнергии из-за изменения погоды

Благодаря изменению погоды в Украине снижается потребление электроэнергии. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление снизилось. Сегодня, 8 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 6,5% ниже, чем в понедельник. Это объясняется изменением погодных условий и значительно более эффективной, чем вчера, работой бытовых СЭС" , - говорится в сообщении.

Поскольку энергосистема еще восстанавливается после массированных российских атак и в вечерние часы есть дефицит мощности, "Укрэнерго" призывает украинцев по возможности пользоваться мощными бытовыми приборами с 10:00 до 16:00.

В то же время на сегодняшний день запланированный импорт электроэнергии 8 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 2 199 МВт-часов.