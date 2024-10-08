Єврокомісія: Україна має отримати 35 млрд євро нового кредиту до кінця року

Країни Євросоюзу та Європарламент мають швидко здійснити всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати за новим кредитом у 35 мільярдів євро вже до кінця цього року, повідомляє Укрінформ.

Про це у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, присвяченого підготовці до зустрічі Європейської ради 17-18 жовтня, заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

«Європейська рада обговорить розвиток подій в Україні. ЄС залишається непохитним у підтримці України та її народу так довго, як це буде необхідним. Важливо, що зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 мільярдів євро, яка є частиною зобов’язань, що були взяті країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір (для дій), якого вона потребує», - зазначив представник Єврокомісії.

Також, за його словами, європейська сторона здійснює конкретні заходи, щоб допомогти Україні у підготовці до наступної зими. Ця робота, яку ЄС здійснює разом із партнерами, передбачає ремонт енергетичних об’єктів України, відновлення електромереж та стабілізацію усього енергетичного сектору України.

Минулого місяця, нагадав Шефчович, Єврокомісія ухвалила так званий «зимовий план» для України, який був забезпечений фінансуванням у 160 мільйонів євро. Ця допомога надходить на додаток до підтримки енергетичного сектору України в обсязі 2 мільярди євро, які були надані Україні на цей час, зазначив він.

«Наша мета – привести Україну у позицію, яка дозволить їй вести переговори про мир на вірних умовах, та надати їй допомогу протягом усього її шляху до повноправного членства в Європейському Союзі», - заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.

Як повідомлялося, країни G7 під час саміту у червні ухвалили рішення про надання Україні позики у 50 млрд доларів, яка має бути погашена за рахунок відсотків, нарахованих на близько 280 млрд заморожених коштів РФ. Європейська комісія вийшла з пропозицією надати Україні 35 мільярдів євро із загальної суми цієї кредитної програми як внесок ЄС. Наразі ця пропозиція знаходиться на розгляді країн-членів та проходить етап правового опрацювання.