Еврокомиссия: Украина должна получить 35 млрд евро нового кредита до конца года

Страны Евросоюза и Европарламент должны быстро осуществить все законодательные процедуры, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 миллиардов евро уже до конца этого года, сообщает Укринформ.

Об этом в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента, посвященного подготовке ко встрече Европейского совета 17-18 октября, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«Европейский совет обсудит развитие событий в Украине. ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и ее народа так долго, как это будет необходимо.Важно, что сейчас мы ищем скорейшего соглашения относительно наших предложений по кредитной макрофинансовой помощи в размере 35 миллиардов евро, которая является частью обязательств, взятых странами G7 в июне. Является императивом, чтобы эти средства были выплачены до конца текущего года, чтобы обеспечить фискальное пространство (для действий), в котором оно нуждается», - отметил представитель Еврокомиссии.

Также, по его словам, европейская сторона предпринимает конкретные меры, чтобы помочь Украине в подготовке к следующей зиме. Эта работа, которую ЕС осуществляет вместе с партнерами, предусматривает ремонт энергетических объектов Украины, восстановление электросетей и стабилизацию всего энергетического сектора Украины.

В прошлом месяце, напомнил Шефчович, Еврокомиссия приняла так называемый зимний план для Украины, который был обеспечен финансированием в 160 миллионов евро. Эта помощь поступает в дополнение к поддержке энергетического сектора Украины в объеме 2 миллиарда евро, предоставленных Украине в настоящее время, отметил он.

«Наша цель – привести Украину в позицию, которая позволит ей вести переговоры о мире на верных условиях и предоставить ей помощь на протяжении всего ее пути к полноправному членству в Европейском Союзе», - заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

Как сообщалось, страны G7 во время саммита в июне приняли решение о предоставлении Украине ссуды в 50 млрд долларов, которая должна быть погашена за счет процентов, начисленных на около 280 млрд замороженных средств РФ. Европейская комиссия вышла с предложением предоставить Украине 35 миллиардов евро из общей суммы этой кредитной программы как вклад ЕС . В настоящее время это предложение находится на рассмотрении стран-членов и проходит этап правовой проработки.