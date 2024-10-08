Уряд направив 86 млн євро на захист енергооб'єктів
Уряд України ухвалив рішення, яке дозволило спрямувати додаткові 86 млн євро на систему захисту навколо енергооб'єктів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить перерозподілити кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших підстанцій", - розповів він.
Таким чином, на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів спрямували додаткові 86 млн євро. За задумом - це зменшить ризики від російських атак.
Нагадаємо:
"Енергоатом" тільки 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн грн на проектування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.