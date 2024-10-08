Євросоюз затвердив новий санкційний режим проти РФ за дестабілізацію за кордоном

Рада ЄС у вівторок, 8 жовтня, затвердила новий режим санкцій щодо Росії за дестабілізацію проти ЄС та його держав-членів, повідомляє Європейська правда.

Новий механізм дозволить ЄС спрямовувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до дій і політики уряду Російської Федерації, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також міжнародних організацій і третіх країн.

Тепер ЄС зможе протистояти різним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій; загрози і саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації, маніпулювання іноземною інформацією та втручання; зловмисна кібердіяльність, використання мігрантів як інструмента тощо.

Це рішення є частиною відповіді ЄС на кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася за рахунок нових операцій на європейській території.

Згідно з новим режимом, проти підсанкційних осіб застосовуватимуть заморозку активів, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти.

Крім того, на фізичних осіб буде накладено заборону на поїздки, яка не дасть змоги їм в'їжджати або проїжджати транзитом через територію ЄС.