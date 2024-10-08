Евросоюз утвердил новый санкционный режим против РФ за дестабилизацию за рубежом

Совет ЕС во вторник, 8 октября, утвердил новый режим санкций в отношении России за дестабилизацию против ЕС и его государств-членов, сообщает Европейская правда.

Новый механизм позволит ЕС направлять санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в действия и политики правительства Российской Федерации, подрывающие фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также международные организации и третьи страны.

Теперь ЕС сможет противостоять разным гибридным угрозам, таким как: подрыв избирательных процессов и функционирование демократических институтов; угрозы и саботаж экономической деятельности, представляющих общественный интерес услуг или критической инфраструктуры; использование скоординированной дезинформации, манипулирования иностранной информацией и вмешательства; злонамеренная кибердеятельность, использование мигрантов как инструмента и т.д.

Это решение является частью ответа ЕС на кампанию гибридной деятельности России, которая в последнее время усилилась за счет новых операций на европейской территории.

Согласно новому режиму против подсанкционных лиц будут применять заморозку активов, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства.

Кроме того, на физических лиц будет наложен запрет на поездки, которые не позволят им въезжать или проезжать транзитом через территорию ЕС.