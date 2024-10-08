ЄС: Росія та її гібридні дії не завадять нашій підтримці України
ЄС на тлі зростання випадків дестабілізаційної діяльності Росії заявив, що ці дії не вплинуть на його рішучість підтримувати Україну, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.
В ЄС зафіксували зростання широкого спектра дій, спрямованих проти Євросоюзу та його держав-членів, включаючи кібератаки, інформаційні маніпуляції та кампанії втручання, випадки підпалів, вандалізму та саботажу, в тому числі проти критичної інфраструктури, а також інструменталізацію міграції та інші деструктивні дії.
Росія також продовжує порушувати супутниковий зв'язок, порушувати європейський повітряний простір і здійснювати фізичні напади на людей на території ЄС, йдеться у заяві.
"Ці зловмисні дії є частиною широкої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої Росією на розкол нашого суспільства, дестабілізацію та послаблення ЄС та його держав-членів, нашої стійкості, а також на підрив нашої підтримки України та її здатності до самозахисту.
Це не вдасться: ми діятимемо об'єднано і рішуче, щоб протидіяти цій діяльності та притягнути винних до відповідальності. Наша підтримка України залишатиметься твердою і непохитною стільки, скільки буде потрібно", – наголосили в ЄС.
Зазначається, що сьогоднішнім рішенням про створення спеціальної системи обмежувальних заходів у зв'язку з дестабілізаційною діяльністю Росії ЄС робить ще один рішучий крок.
"Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу стійкість, тісно співпрацювати з нашими партнерами і повною мірою використовувати гібридний інструментарій ЄС, включаючи дипломатичні та обмежувальні заходи, а також усі наявні інструменти для запобігання, стримування і реагування на гібридну діяльність Росії", – наголошується у заяві.
Нещодавно влада Молдови викрила підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в Європейський Союз.
А влітку у НАТО заявляли, що гібридні операції та кібератаки РФ є підставою активувати статтю 5.