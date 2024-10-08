ЕС: Россия и ее гибридные действия не помешают нашей поддержке Украины
ЕС на фоне роста случаев дестабилизационной деятельности России заявил, что эти действия не повлияют на его решимость поддерживать Украину, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
В ЕС зафиксировали рост широкого спектра действий, направленных против Евросоюза и его государств-членов, включая кибератаки, информационные манипуляции и кампании вмешательства, случаи поджогов, вандализма и саботажа, в том числе против критической инфраструктуры, а также инструментализацию миграции и другие деструктивные действия.
Россия также продолжает нарушать спутниковую связь, европейское воздушное пространство и осуществлять физические нападения на людей на территории ЕС, говорится в заявлении.
"Эти злонамеренные действия являются частью широкой скоординированной гибридной кампании, направленной Россией на раскол нашего общества, дестабилизацию и ослабление ЕС и его государств-членов, нашей устойчивости, а также на подрыв нашей поддержки Украины и ее способности к самозащите.
Это не удастся: мы будем действовать объединенно и решительно, чтобы противодействовать этой деятельности и привлечь виновных к ответственности. Наша поддержка Украины будет оставаться твердой и непоколебимой столько, сколько потребуется", – отметили в ЕС.
Отмечается, что сегодняшним решением о создании специальной системы ограничительных мер в связи с дестабилизирующей деятельностью России ЕС делает еще один решительный шаг.
"Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, тесно сотрудничать с нашими партнерами и в полной мере использовать гибридный инструментарий ЕС, включая дипломатические и ограничительные меры, а также все имеющиеся инструменты для предотвращения, сдерживания и реагирования на гибридную деятельность России", – отмечается в заявлении.
Недавно власти Молдовы разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума о вступлении в Европейский Союз.
А летом в НАТО заявляли, что гибридные операции и кибератаки РФ являются основанием активировать статью 5.