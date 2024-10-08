Шмигаль: Росіяни через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна

Росіяни за рік вивезли через порт Маріуполя понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Водночас Росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна" , - зазначив він.

Крім того, відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну, каже Шмигаль.

"Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України" , - додав він.

Нагадаємо:

Російська компанія "Торговий дім "Донське вугілля" збирається в жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу через порт Маріуполя.