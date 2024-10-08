Шмыгаль: Россияне через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна
Россияне за год вывезли через порт Мариуполя более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна, сообщает Экономическая правда.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В то же время Россия и дальше использует продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна", - отметил он.
Кроме того, происходит ограбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну, говорит Шмыгаль.
"Безусловно, российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины", - добавил он.
Напомним:
Российская компания "Торговый дом „Донской уголь" собирается в октябре начать экспорт угля из оккупированного Донбасса через порт Мариуполя.