Рада ухвалила закон про кліматичну політику

Верхова Рада сьогодні, 8 жовтня, в цілому прийняла євроінтеграційний законопроєкт про основні засади державної кліматичної політики №11310. Про це розповіли народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, повідомляє Лівий берег.

Підтримали законопроєкт 284 народних депутатів.

Як зазначив Железняк, схвалення цього документу є виконанням "маяку по Ukraine Facility Plan". Тобто це є виконанням міжнародних зобов'язань України в екологічній сфері.

Законопроєкт визначає принципи та механізми впровадження низьковуглецевого розвитку України, досягнення кліматичної нейтральності та адаптації до зміни клімату.

Геращенко повідомила, що надалі розроблять національну систему для інвентаризації викидів парникових газів і відстеження впровадження кліматичних політик.

Крім того, законопроєкт є важливим для України і в контексті фіксації російських злочинів.

"Протягом 2 років активних бойових дій було зафіксовано понад 5500 фактів руйнівного впливу на довкілля. Все це негативно впливає на екологію і клімат. Через щоденні обстріли і їх наслідки викиди парникового газу досягли 175 млн т вуглецю. Третина наших територій вражена вибуховими речовинами" , – написала Геращенко.

Вона додала, що дії РФ мають бути визнані екоцидом, а світ має звертати більше уваги на ці злочини.