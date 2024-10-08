Рада приняла закон о климатической политике

Верховная Рада сегодня, 8 октября, в целом приняла евроинтеграционный законопроект об основных принципах государственной климатической политики №11310. Об этом рассказали народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко, сообщает Левый берег.

Поддержали законопроект 284 народных депутата.

Как отметил Железняк, одобрение этого документа является исполнением "маяка по Ukraine Facility Plan". То есть это исполнение международных обязательств Украины в экологической сфере.

Законопроект определяет принципы и механизмы внедрения низкоуглеродного развития Украины, достижение климатической нейтральности и адаптации к изменению климата.

Геращенко сообщила, что в дальнейшем будет разработана национальная система для инвентаризации выбросов парниковых газов и отслеживания внедрения климатических политик.

Кроме того, законопроект является важным для Украины и в контексте фиксации российских преступлений.

"В течение 2 лет активных боевых действий было зафиксировано более 5500 фактов разрушительного воздействия на окружающую среду. Все это негативно влияет на экологию и климат. Из-за ежедневных обстрелов и их последствий выбросы парникового газа достигли 175 млн т углерода. Треть наших территорий поражена взрывчатыми веществами" , - написала Геращенко.

Она добавила, что действия РФ должны быть признаны экоцидом, а мир должен обращать больше внимания на эти преступления.