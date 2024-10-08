СБУ затримала кремлівського ідеолога війни проти України Чистіліна

Служба безпеки України затримала кремлівського ідеолога війни РФ проти України та помічника ексрадника Путіна Дмитра Чистіліна, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Чистілін має громадянство України та Росії, жив у РФ та є активним борцем за "русский мир".

Його називають помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

За даними слідства, протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

За завданням своїх кураторів Чистілін поїхав до європейських країн для просування російських наративів. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви. Зокрема, у Молдові посилював інформаційний вплив кремля на внутрішню і зовнішню політику суверенної держави.

Діючи нібито від імені української громадськості, Чистілін брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах, пише СБУ. Однак під час таких заходів поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Затримали Чистіліна після участі в одному з таких "форумів", коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн. Служба безпеки провела спецоперацію спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою.

Чистілін отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі розв’язується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також документуються факти надання ним сприяння воєнній розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії.