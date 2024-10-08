СБУ задержала кремлевского идеолога войны против Украины Чистилина

Служба безопасности Украины задержала кремлевского идеолога войны РФ против Украины и помощника экс-советника Путина Дмитрия Чистилина, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщениях СБУ и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, Чистилин имеет гражданство Украины и России, жил в РФ и является активным борцом за "русский мир".

Его называют помощником экс-советника путина Сергея Глазьева, одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

По данным следствия, в течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию России и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав РФ.

По заданию своих кураторов Чистилин поехал в европейские страны для продвижения российских нарративов. Среди прочего, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы. В частности, в Молдове усиливал информационное влияние Кремля на внутреннюю и внешнюю политику суверенного государства.

Действуя якобы от имени украинской общественности, Чистилин принимал участие в проведении так называемых круглых столов в европейских странах, пишет СБУ. Однако в ходе таких мероприятий распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Чистилин был задержан после участия в одном из таких "форумов", когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. Служба безопасности провела спецоперацию совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой.

Чистилин получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также документируются факты оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России.